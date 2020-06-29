Рекламу устройств для обмана бытовых счетчиков объявят вне закона

Правительство России подготовило поправки в проект, запрещающий рекламу различных устройств для обмана бытовых счетчиков. Сколько воды вытекло из домашнего крана или электричества взято из розеток, за все, до последней капли, мы должны заплатить. Без хитростей.

Соседи по квартире должны знать: хитрец, использовавший прибор для скручивания счетчика, залез в их карман. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Инициатива была внесена в Госдуму еще в конце 2018 года группой депутатов. В апреле этого года ее приняли в первом чтении и сейчас готовят ко второму.

Но в правительстве вызвали критику изначальные формулировки проекта. Поэтому ко второму чтению, а именно на этом этапе вносятся правки в проект и будущий закон получает окончательный вид, документ предложено скорректировать.

Планируется в Закон "О рекламе" внести указание: запрещено указывать в рекламе, что объект "может быть использован с целью искажения показаний приборов учета потребления ресурсов".

Иными словами, стоит продавцам похвастать, что с помощью их магнитика или ключика можно скрутить показания счетчика, реклама автоматически станет незаконной.

Как рассказывают разработчики проекта, сегодня в Сети можно легко найти информацию, как обмануть индивидуальные и коллективные приборы учета.

"В частности, владельцы некоторых интернет-сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги посредством воздействия на приборы учета", говорится в пояснительной записке.

Но непосчитанные свет и вода не растворяются в пустоте. Владельцы электростанций, как правило, точно знают, сколько электронов отгрузили потребителям, и требуют оплатить все сполна.

"Неучтенный ресурс распределяется на всех потребителей многоквартирного дома в составе расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в целях использования и содержания общего имущества в данном доме. В итоге добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за лиц, искусственно занизивших свое потребление", объясняют разработчики проекта.

Иными словами, если в многоквартирном доме установлен общедомовой счетчик, хитрецы с приборами в личных квартирах обманывают не воротил коммунального бизнеса, а своих же соседей. Сгоревший в спальне скупца ток переписывают на общие лампочки в подъезде.

Чтобы как можно меньше людей жгли лампочки и лили воду за чужой счет, предлагается максимально усложнить получение информации о способах обмана.

На практике и сегодня инструкции о скрутке показаний счетчиков можно удалить из Сети. Но делается это только по судебному решению. Суды регулярно блокируют сайты с подобной информацией. С исками обращается прокуратура.

Хитрецы с приборами, влияющими на показания счетчиков в их квартирах, обманывают не воротил коммунального бизнеса, а своих же соседей

Например, в конце прошлого года в Башкирии суд заблокировал сразу 12 порталов, которые рекламировали магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ.

А в Волгоградской области региональное управление ФАС оштрафовало компанию, продавшую счетчики учета электроэнергии с дистанционным управлением. На рекламу пожаловались энергетики: слишком большую экономию обещали умные счетчики. "Счетчики с пультом. Экономьте с умом. Гарантия 2 года. Бесшумная работа. Проходят все проверки"; "Счетчик с пультом. Окупается уже через месяц. Используем заводские пломбы"; "До 75% экономии энергии. Гарантия. Безопасность. Надежность..." и т.п. Все это вызывало подозрения, что умный счетчик слишком вольно обходится с цифрами. По требованию ФАС продавцы убрали сомнительную рекламу.

Но, как рассказывают разработчики проекта, сегодня процедура блокировки в Сети подобной информации сложна: сделать это можно только по решению суда, на что требуется время. Поправки в закон позволят упростить процедуру удаления из Сети информации об обмане счетчиков, делать это можно будет во внесудебном порядке.

Сами же распространители хитростей будут рисковать попасть под статью КоАП, наказывающую за нарушение законодательства о рекламе. Штраф по ней для граждан составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч.

"Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов будет способствовать снижению использования подобных средств гражданами", - считают авторы проекта.

Кстати, примерно полтора года назад был принят закон, запрещающий рекламировать в Интернете услуги по написанию дипломов, курсовых, рефератов и прочих научных трудов. Расчет построен на то, что тем, кто хочет воспользоваться чужим пером и тем, кто готов предоставить свое перо для чужой научной карьеры, будет трудней найти друг друга. Примерно такой же подход предлагается использовать и к рекламе способов обмана счетчиков.

Между тем

Госдума сейчас собирает отзывы на еще один проект поправок в закон "О рекламе". Инициатива обязывает банкиров не просто быть честными в рекламе, а пугающе-честными. Предлагая гражданам тот или иной кредит, они должны будут откровенно предупредить, что человек рискует. С инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предлагается в обязательном порядке включать в рекламу кредита предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

"Законопроект направлен на создание условий для полного информирования в доступной форме граждан об условиях кредита и возможных рисках",- подчеркивается в пояснительной записке.