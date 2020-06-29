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29.06.2020 14:26
Рубрика: Общество

РФ примет участие в международных исследованиях препарата от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Минздрав выдал разрешения на проведение в России международного клинического исследования по изучению безопасности и эффективности комбинации двух препаратов для лечения коронавирусной инфекции: тоцилизумаба ("Актемра") и ремдесивира. Информация об этом опубликована в Реестре разрешений на проведение клинических исследований Госреестра лекарственных средств Минздрава России, сообщили в компании "Рош".
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Исследование будет проводиться по международным стандартам, эффективность комбинации препаратов будет определяться в сравнении с комбинацией плацебо и ремдесивира у пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Фото: Istock
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19

Исследование, названное REMDACTA, имеет международный статус: в нем принимают участие медицинские исследовательские центры в США, Бразилии и России. В нашей стране в нем задействованы шесть авторитетных клиник в Москве и Санкт-Петербурге: Городская клиническая больница N15 имени О.М. Филатова"(Москва), Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), Инфекционная клиническая больница N1(Москва), "Медси" (Москва), Городская Покровская больница (Санкт-Петербург), Городская клиническая больница N52 (Москва). Планируется, что в целом в исследовании примут участие 450 пациентов, из них 160 в нашей стране.

Тоцилизумаб - препарат на основе человеческих моноклональных антител, который применяется для лечения ревматоидного артрита и некоторых других тяжелых воспалений. Он пока не зарегистрирован ни в одной стране мира по показанию лечения пациентов с COVID-19, однако в исключительном порядке разрешен во многих странах для применения у больных COVID-19 во время пандемии для предотвращения цитокинового шторма. В России также есть опыт его применения: препарат включен во Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Министерства здравоохранения РФ (седьмая, обновленная версия от 03.06.2020).

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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