"РГ" узнала, какие сериалы и фильмы от BBC Studios покажут в России

Фильмы, сериалы и телешоу производства BBC Studios российскому зрителю особо представлять не надо. Это такие сериалы, как, например, "Шерлок" и "Доктор Кто", "Отверженные" и "Война и мир", "Лютер" и "Доктор Фостер" и другие.

Многосерийные документальные фильмы о живой природе - такие, как "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II". Телевизионные шоу - такие как игра-викторина "Слабое звено" или программа об автомобилях Top Gear.

Салим Мукаддам, старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) дал видеоинтервью "РГ".