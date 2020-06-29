Россия и Танзания обсудили сотрудничество на онлайн-форуме

Состоялся российско-танзанийский онлайн-форум, на котором обсуждалось сотрудничество двух стран в сфере бизнеса и гуманитарного сотрудничества.

Организаторами форума с российской стороны стали МГУ и крупные компании, такие как "Иннопрактика", "Алроса", "Газпромбанк", "Росатом". Танзанийская сторона была представлена руководством Торгово-промышленной палаты и членами бизнес-сообщества страны. Мероприятие организовано при поддержке представительства Россотрудничества (РЦНК) в Танзании.

Форум был посвящен поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества, к которому стремятся обе страны. Кроме того, участники обсудили важнейшую проблему, от решения которой, возможно, зависит будущее российско-африканских отношений - обучение в российских вузах молодых африканцев. Предполагается, что, получив образование в России и став высококвалифицированными специалистами, они выведут российско - африканское сотрудничество на качественно новый уровень. Об этом заявила в своем выступлении, открывшем видеоконференцию, проректор МГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Кортава.

О перспективах сотрудничества и важности начала диалога двух стран говорили также посол Танзании в РФ Симон Марко Мумви и президент ТПП Танзании Паул Койи. Танзанийские бизнесмены рассказали об особенностях экономики и ведения дел в своей стране, а представители российских компаний говорили о том, какой они видят свою деятельность в Танзании.

Особое значение в развитии российско-африканских отношений имеет русский язык как язык сотрудничества, бизнеса и образования. О различных программах по русскому языку и повышению квалификации преподавателей, работающих в Африке, рассказал замдиректора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных. Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Мария Патеева объявила, что по инициативе МГУ в июле в дистанционном формате будет проведен специальный семинар для преподавателей русского языка как иностранного из стран Восточной Африки: Танзании (включая Занзибар), Уганды, Руанды, Кении и других. Организацией семинара будет заниматься РЦНК в Дар-эс-Саламе - крупнейшем городе Танзании.

Подводя итог обсуждению вопросов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, проректор МГУ Татьяна Кортава предложила проект "Distant Russian in Africa" (Удаленное изучение русского языка в Африке), который для африканских учащихся будет бесплатным. Участники форума договорились продолжить российско - танзанийский диалог, проводя как узкопрофессиональные встречи для заинтересованных партнеров, так и расширенные мероприятия с привлечением представителей из различных сфер экономики, политики, культуры и образования.

Так, уже в июле намечается проведение отдельной видеоконференции, посвященной российско-танзанийскому сотрудничеству в области туризма. В последние годы Танзания стала популярным туристическим направлением для россиян, и руководителям туристических компаний двух стран есть, что обсудить для того, чтобы расширить и развить этот бизнес.

Нынешний онлайн-форум стал одним из мероприятий, нацеленных на развитие сотрудничества между Россией и странами Африки, общие направления которого были обозначены на саммите "Россия-Африка" в Сочи в октябре 2019 года.