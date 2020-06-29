Россия ограничивает число трудовых мигрантов

Новости

Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд 18:41
В Костроме осудили банду "магов"-мошенников 18:35
Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала 18:15
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода 18:03
40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов 17:55
В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц 17:54
При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек 17:52
Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене" 17:33
Путин и Лукашенко проведут переговоры 17:33
Новая Lada Vesta: какой она может быть 17:30
В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек катамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 17:58
Рубрика: Экономика

ЧАЗы буксуют

Россия ограничивает число трудовых мигрантов
Текст: Владимир Емельяненко
Пандемия, по данным Росстата, без работы оставила 4,5 миллиона россиян. К осени безработица может вырасти до 11 миллионов человек. Одновременно, из-за закрытия границ, в стране тоже без работы застряли свыше 3,5 миллиона мигрантов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С ожидаемым в июле открытием границ потоки трудовых мигрантов увеличатся и вырастет социальная конкуренция за рабочие места, - говорит эксперт Института демографических исследований социологического центра РАН, советник Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева. - Нас ждет общественный феномен: до 60 процентов уехавших мигрантов хотят вернуться на работу, которая пока "стоит", еще 3,5 миллионам мигрантов объявлена амнистия. Но в связи с ростом безработицы приоритетом правительством объявлено трудоустройство сначала российских граждан.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Коронавирус может вызвать в России рост преступности среди мигрантов

Как считает Леденева, конкуренция за труд регулируема, и механизм регулирования запущен. Указы президента РФ от 18 апреля и 15 июня продлили патенты на работу и статус пребывания оставшихся мигрантов на неопределенное время. С теми, кто после 1 июля желает вернуться, будут работать ЧАЗы - частные агентства занятости. Они объявили, что в Россию на заработки можно приехать только через фильтр организованного набора.

- Ситуация меняется кардинально, - считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и эксперт Консультативного совета при Главном управлении МВД России по вопросам миграции Николай Курдюмов. - Россия не закрывается от трудовых мигрантов, но ограничивает их въезд в пользу трудоустройства россиян. Мы отказываемся от услуг посредников в пользу организованного набора мигрантов и возрастание роли объединений работодателей.

При этом Курдюмов признает, что пока ЧАЗы буксуют. В ряду причин - мигрантам и работодателям они не предлагают гарантий социальной защиты (жилье, соцпакет) и преференций (гарантии квалификации рабочих), чем проигрывают нелегальным посредникам. Также у персонала ЧАЗов в странах выезда часто нет профессиональной подготовки: они присылают не запрашиваемых спецов, а "рабсилу", которую работодатель до 50 процентов возвращает. К тому же в части стран выезда основу персонала ЧАЗов нередко составляют все те же нелегальные посредники, работающие на два фронта и создающие миф о "свободном перемещении мигрантов", хотя контролируют до 95 процентов их потоков.

С открытием границ вырастет безработица и социальная конкуренция за рабочие места

Конфликт интересов ГУ МВД РФ по вопросам миграции решает в нескольких направлениях: в частных агентствах занятости стран выезда идут курсы повышения квалификации персонала, а в России - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - запущен пилотный проект "Цифровая платформа мигранта".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин: Взрывного роста безработицы удалось избежать

- На любой гаджет мигрант скачивает базу данных о наличии работы, требованиях к квалификации и степени знания русского языка, там же есть адреса жилья или условия семейного проживания, - говорит руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий Шинкаренко. - Базу данных мы распространяем как у себя, так и выстраиваем сеть в странах выезда.

К концу 2020 года к "Цифровой платформе мигранта" подключаются еще 12 российских регионов.

Экономика Работа Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда Миграционный учет в России

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные