Россия удерживает низкую смертность от COVID-19

Судить о ситуации только по количеству зараженных невозможно. Большое количество случаев говорит не только о том, что вирус пока не отступает, но также о том, что в стране выполняется большое количество тестов. Без тестирования, если заболевание протекает легко, установить диагноз невозможно. В то же время знать, чем конкретно болеет человек, даже в легкой форме, крайне важно - его можно изолировать и прервать цепочку распространения инфекции. По количеству проведенных тестов, кстати, наша страна входит в первую тройку в мире вслед за Китаем и США и сокращать объемы тестирования не планирует.

Самый горький, но и самый говорящий показатель - это уровень смертности. Он зависит от многих факторов: и организации медпомощи больным COVID-19, и профессионализма врачей, и наличия всего необходимого для лечения - от лекарств до техники, обеспечивающей кислородную поддержку. Но одновременно на уровень смертности напрямую влияет и организация противоэпидемических мер, и, главное, как население прислушивается к рекомендациям специалистов и выполняет эти самые меры профилактики.

На уровень смертности влияет не только организация медицинской помощи, но и то, как население выполняет меры по профилактике инфекции

В нашей стране, как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, все посмертные заключения делаются на основании вскрытия, чтобы исключить ошибки в диагностике. При этом методику установления причины смерти в мае изменили - в отчеты стали включать не только умерших "от коронавируса", но и умерших "с коронавирусом", если тот серьезно повлиял на течение заболевания. Но и после этих изменений нашей стране удается удерживать показатель смертности от новой инфекции на одном из самых низких в мире уровней.