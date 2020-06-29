Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российские истребители вылетали на перехват двух самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Там отметили, что 29 июня дежурные силы по противовоздушной обороне Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американские воздушные разведчики были взяты на сопровождение.

Для перехвата самолетов в воздух были подняты истребители Су-27. "Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Самолеты ВВС США непрерывно сопровождались на значительном удалении от госграницы РФ российскими средствами контроля.