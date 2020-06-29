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Рубрика: Экономика

Росстат: Безработица в мае составила 6,1%

Текст: Евгений Гайва

Уровень безработицы, то есть отношение численности безработных к численности рабочей силы в мае 2020 года составил 6,1%, сообщает Росстат. Согласно статистическим данным, в апреле 2020 года уровень безработицы составлял 5,8%.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Уровень занятости населения, который рассчитывается как отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше снизился с 58,1% в апреле до 58,0% в мае 2020 года.

В Росстате, пояснили, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2020 года составила 74,5 млн человек. Из них 70,0 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,5 млн человек - как безработные.

Ранее Росстат уже давал оценку, согласно которой число безработных в мае возросло до 4,5 млн россиян, или 6,1% всей рабочей силы. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, безработными стали более 1 млн россиян.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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