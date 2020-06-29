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29.06.2020 12:53
Рубрика: Экономика

С 1 июля в России в полном масштабе начинается турсезон

Текст: Владимир Кузьмин
С 1 июля в России в полном масштабе начнется туристический сезон. Отдыхающих смогут принимать более 70 регионов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за коронавируса сезон сдвинулся, но, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, он продлится до октября-ноября. "За это время, мы рассчитываем, отпуск в России проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан", - сказал он. В правительстве отслеживают цены на размещение. Пока они сохраняются на уровне 2018-19 годов, а многие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки.

Фото: iStock
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

"Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться", - сообщил Чернышенко. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 субъектах Федерации, санатории работают уже в 21 регионе. На морских курортах страны спрос постепенно вернулся на уровень прошлого года.

Стартовала летняя программа авиаперелетов, в которой появились чартеры по новым туристическим направлениям, таким как Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай. Перестраиваясь на внутренний туризм, операторы создают новые туристические продукты, предлагая посетить Север страны, Сибирь.

- Мы планируем расширить господдержку туроператоров и, если вы поручите, предложим меры, как субсидировать часть отдыха в составе пакетных организованных туров, - заявил вице-премьер.

Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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