С 1 июля в России в полном масштабе начинается турсезон

С 1 июля в России в полном масштабе начнется туристический сезон. Отдыхающих смогут принимать более 70 регионов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Из-за коронавируса сезон сдвинулся, но, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, он продлится до октября-ноября. "За это время, мы рассчитываем, отпуск в России проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан", - сказал он. В правительстве отслеживают цены на размещение. Пока они сохраняются на уровне 2018-19 годов, а многие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки.

"Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться", - сообщил Чернышенко. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 субъектах Федерации, санатории работают уже в 21 регионе. На морских курортах страны спрос постепенно вернулся на уровень прошлого года.

Стартовала летняя программа авиаперелетов, в которой появились чартеры по новым туристическим направлениям, таким как Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай. Перестраиваясь на внутренний туризм, операторы создают новые туристические продукты, предлагая посетить Север страны, Сибирь.

- Мы планируем расширить господдержку туроператоров и, если вы поручите, предложим меры, как субсидировать часть отдыха в составе пакетных организованных туров, - заявил вице-премьер.