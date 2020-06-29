С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков

Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будет проводиться за счет энергетических компаний - гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. Закон об этом вступает в силу с 1 июля. Приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний.

С 1 июля за поверку электросчетчиков будут отвечать сами энергетические компании. Фото: Михаил Синицын/ РГ

"С граждан снимается вся ответственность за поверку приборов учета, но остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом)", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе Министерства энергетики.

Это касается именно приборов учета электроэнергии, но не касается других приборов учета, в частности водосчетчиков.

С января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии. Но затраты на их установку возложены на энергетические компании.

Умные приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, а данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании. Кроме того, такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии. Также при интеллектуальном учете у пользователей появится возможность дистанционной смены тарифа.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить постепенно.

Новым потребителям их установят в рамках технологического присоединения, а действующие счетчики будут заменяться по мере выхода из строя или истечения межповерочного интервала.