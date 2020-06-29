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Текст:   Сергей Тихонов 
18:53 29.06.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)

С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков

Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будет проводиться за счет энергетических компаний - гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. Закон об этом вступает в силу с 1 июля. Приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний.
С 1 июля за поверку электросчетчиков будут отвечать сами энергетические компании. Фото: Михаил Синицын/ РГ С 1 июля за поверку электросчетчиков будут отвечать сами энергетические компании. Фото: Михаил Синицын/ РГ
С 1 июля за поверку электросчетчиков будут отвечать сами энергетические компании. Фото: Михаил Синицын/ РГ

"С граждан снимается вся ответственность за поверку приборов учета, но остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом)", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе Министерства энергетики.

Это касается именно приборов учета электроэнергии, но не касается других приборов учета, в частности водосчетчиков.

С января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии. Но затраты на их установку возложены на энергетические компании.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Умные приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, а данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании. Кроме того, такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии. Также при интеллектуальном учете у пользователей появится возможность дистанционной смены тарифа.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить постепенно.

Новым потребителям их установят в рамках технологического присоединения, а действующие счетчики будут заменяться по мере выхода из строя или истечения межповерочного интервала.

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