Санатории смогут заселять незнакомцев в одну комнату

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного-двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - говорится в методических рекомендациях. В документе от 20 мая рекомендовалось заселять по одному человеку в номер.

Также при приезде отдыхающие, помимо обязательного пакета документов, должны будут предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда". "В первую очередь, это важно для безопасности самих пациентов. Человек может не только болеть инфекционным заболеванием сам, но и быть переносчиком его возбудителя", - отметил главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

Сдавать тест на коронавирус перед поездкой в санаторий отдыхающим больше не нужно

Ранее требования Роспотребнадзора содержали пункт об обязательном наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус. Тестирование на COVID-19 может быть проведено непосредственно в санатории "по эпидпоказаниям", указано в документе Роспотребнадзора, добавил Михаил Никитин.

Он напомнил, что санатории - это лечебные учреждения, в которых находятся люди с разным состоянием здоровья, в том числе и пациенты из группы риска с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для них нахождение рядом переносчика вируса особенно нежелательно. Пациентам из группы риска перед поездкой обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом, считает Никитин: "Также сам человек должен обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками. И во время поездки к месту лечения соблюдать меры безопасности в поезде, самолете. Это и масочный режим и, конечно, социальная дистанция".

Кроме того, при организации питания санатории могут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора к кафе и ресторанам. Изначально санатории должны были доставлять еду в номер, а питаться в столовых можно было только с соблюдением мер социальной дистанции.