Себестоимость ракеты "Ангара" планируют снизить до 4 млрд рублей

Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" к 2024 году будет снижена на 3 млрд рублей - с 7 млрд до 4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год.

В отчете отмечается, что в рамках консолидации "внутреннего резерва" предприятие совместно с "Роскосмосом" осуществляет комплекс мероприятий по снижению себестоимости "Ангары", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО "Полет".

"Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7 млрд рублей до уровня 4 млрд рублей к 2024 году", - отмечается в документе.

В январе 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на "Ангаре" и "Союзе-5".

Центр им. М. В. Хруничева планирует получить в текущем году около 24 млрд рублей в рамках государственной поддержки.

"На 2020 год в соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления и финансовым планом деятельности Организации <…> запланировано получение государственной поддержки в объеме 23,9 млрд руб.", - цитирует документ ТАСС.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияют на график разработки летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел". Сборка первого летного образца "Ангары-А5М" начнется с 2023 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.