Сегодня стартует основная волна ЕГЭ

В понедельник, 29 июня, стартует основной период ЕГЭ-2020. Он начнется с пробного экзамена, который пройдет без выпускников.

Пробный экзамен нужен для того, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, все ли готово в школах для проведения ЕГЭ, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, как работает технология передачи заданий по защищенным каналам и печати материалов прямо в аудиториях и т.д.

- Из-за пандемии коронавируса ситуация в этом году нетипичная, нужно выполнять новые требования, с которыми мы раньше не сталкивались, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать моменты, связанные с правильным проходом участников в пункты проведения ЕГЭ. Чтобы у нас соблюдалось дистанцирование, правильно регулировались потоки людей, была обеспечена безопасность всех сдающих ЕГЭ. Пробный экзамен - это экзамен для организаторов.

Напомним, в 2020 году для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах, где проходит ЕГЭ, будут новые меры безопасности. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках).

При этом вопрос о том, нужны ли маски и перчатки выпускникам, каждый регион будет решать сам с учетом своей эпидемиологической ситуации.

На входе в школы медицинские работники будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов. Выпускники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний на экзамен допускаться не будут, подчеркивают в Рособрнадзоре.

Во всех местах проведения ЕГЭ будут установлены дозаторы с антисептиками. По возможности в помещениях также могут быть установлены обеззараживатели воздуха. Будет обеспечено соблюдение социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метров, и - зигзагообразная рассадка в аудиториях.

В школах нанесут разметку, в ряде случаев - установят ленточные ограждения. Рекомендовано организовать несколько входов в школу и определить график прибытия участников так, чтобы избежать их скопления на входе.

После того, как на пробных экзаменах вся технология будет отработана досконально, 3 июля выпускники придут начать сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны для поступления в вуз. Основной период ЕГЭ пройдет с 29 июня по 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.