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Рубрика: Общество

Движение вверх

Сергей Нарышкин: Плоды прогресса созревают лишь на почве традиций
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Исторические вызовы всегда были спусковым крючком для научно-технологических прорывов и причиной промышленного развития в современной истории России, считает председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. А изобретатели - основой экономической силы и научной славы нашей страны.
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

"Широко признаны наши успехи в космических технологиях, атомной энергетике, машиностроении, связи. По ряду направлений оборонной сферы Россия лидирует, причем с солидным отрывом. Амбиции на мировое лидерство есть во многих гражданских отраслях", - заявил он на "круглом столе" "Технологическое лидерство России: уроки истории".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Нарышкин напомнил, что в стране проводится большая законодательная работа "по созданию благоприятных условий по развитию наукоемкого производства и высокотехнологичного бизнеса". И воплощение в жизнь уже имеющихся возможностей, по мнению главы РИО, призвано закрепить за Россией "статус великой технологической державы, повысить качество жизни наших граждан, обеспечить незыблемость национального суверенитета".

Необходимо, чтобы и в Конституции это было специально подчеркнуто. "В течение этих дней идет общероссийское голосование по вопросу изменений в действующую Конституцию РФ. Хотел бы обратить внимание на две из предлагаемых поправок. Одна из них призвана защитить историческую память. Вторая - закрепить научно-технологическое развитие в числе предметов ведения и приоритетов РФ. Взаимосвязь этих норм очевидна, поскольку плоды прогресса созревают лишь на почве традиций. Я убежден, что принятие этих двух и других поправок полностью соответствует стратегическим интересам нашего государства и интересам наших граждан", - заключил председатель РИО.

К слову, поправка о приоритете научно-техничесткого развития при обсуждении в рабочей группе по подготовке изменений в Конституции не вызвала ни у кого никаких сомнений, рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. "Особенно важно сегодня определить правильную госполитику. То, что произошло во время пандемии, мне кажется, очень существенным. Впервые в нашей истории государство в таком объеме поддержало бизнес. Это одно из ключеных направлений, которое позволяет двигать вперед передовые технологии", - считает он.

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