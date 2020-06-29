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Рубрика: Спорт

Грации снова в движении

Чемпионки мира Дина и Арина Аверины рассказали о плюсах и минусах выступлений в онлайн-формате
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
У лидеров сборной России по художественной гимнастике многократных чемпионок мира и Европы близняшек Дины и Арины Авериных наконец снова появилась возможность пожонглировать булавами не в тренировочном зале, а в соревновательной обстановке.
Из-за травмы и карантина Дина Аверина не выступала четыре месяца и четыре дня. Даже на ковер выходить было страшно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Из-за травмы и карантина Дина Аверина не выступала четыре месяца и четыре дня. Даже на ковер выходить было страшно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Из-за травмы и карантина Дина Аверина не выступала четыре месяца и четыре дня. Даже на ковер выходить было страшно. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Сестры Аверины и еще 13 гимнасток из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии приняли участие в онлайн-турнире, который состоялся во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

Россиянки одержали победу на онлайн-турнире по художественной гимнастике

Соревнования прошли в интересном формате. Россиянки выступали в Москве, а их зарубежные соперницы - на своих домашних площадках. Все выступления транслировались в прямом эфире.

Медали у сеньорок разыгрывались только в индивидуальных видах. Аверины выиграли три "золота" из четырех. Дина победила в упражнениях с лентой (20,50 балла) и обручем (25,15). Арина - в упражнении с мячом (25,90). Лучшей с булавами стала еще одна россиянка, Анастасия Гузенкова (24,15).

Двукратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина была рада вернуться на ковер не только после карантина, но и после травмы, полученной на февральском чемпионате России еще до всей этой истории с пандемией коронавируса. Дина посчитала, что не выступала четыре месяца и четыре дня. Поэтому выходить на старт ей сначала было страшно. Накатывали неприятные воспоминания, ведь травму спортсменка получила именно в этом зале. Мандраж прошел с первыми тактами музыки. Пусть пока не все из задуманного получилось, но главное, что начало положено.

- Я всегда оцениваю себя строго, но сейчас очень рада, что спустя четыре месяца после травмы смогла выйти на площадку и выступить. Спасибо врачам, которые занимались мной, и, конечно, Ирине Александровне (Винер-Усмановой. - "РГ"). Мы полностью поменяли все упражнения, чтобы мне комфортно было их делать, - отметила Дина. - Когда начался карантин, было очень сложно найти стимулы для работы. Но потом Ирина Александровна сказала, что мы будем готовить новую программу, придумывать новые элементы. После этого у меня появилась мотивация делать что-то новое, загорелись глаза.

И Дина, и Арина признались, что расстроились из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021 год. Тем более что на данный момент судьба Игр до сих пор не определена на 100 процентов. То же касается и других турниров. Например, чемпионата Европы-2020, который изначально должен был пройти с 21 по 24 мая в Киеве, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец ноября. Но наши гимнастки продолжают верить в лучшее, тренироваться, чтобы радовать зрителей, себя и тренеров. И они даже готовы снова соревноваться онлайн. Хотя большой минус такого формата - отсутствие зрителей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Сложно было готовиться при такой ситуации в мире. Во время выступления тоже немного непривычно себя чувствовали. На обычном турнире испытываешь совершенно другие эмоции. Без зрителей скучновато, - подчеркнула Арина Аверина. - Но я счастлива, что мы начали выступать, началось хотя бы какое-то движение. С другой стороны, все равно хочется, чтобы болельщики вернулись на трибуны.

Кстати

Открывая соревнования и обращаясь к участницам, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отметила, что турниры в онлайн-формате станут более привычным явлением. - Сейчас у нас были заявлены четыре сборные, но надеюсь, что в следующий раз у нас будет большое представительство стран и Европы, и всего мира, - сказала Винер-Усманова. - Все были в условиях карантина, и мы в том числе, но теперь мы наконец-то вышли на тренировки и соревнования. Эти соревнования, я думаю, будут проводиться теперь чаще. Во всяком случае у маленьких деток они проводились уже давно, но сборные еще в таком формате не выступали.

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