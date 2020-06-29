"Смертоносные машины": В Китае оценили технику с парада Победы

Техника, прошедшая по Красной площади в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приятно удивила. Зрители увидели как "железных героев" фронта, так и новейшие "смертоносные машины". Так китайское издание "Хуаньцю шибао" оценило прошедшее в Москве празднование юбилея разгрома фашизма.

Первое, на что обратили внимание журналисты из Поднебесной, - большое число танков Т-34, открывших парад.

- Эти машины не просто исторические памятники, они все еще находятся в полной боевой готовности. Они обслуживаются и реставрируются российской армией, чтобы использовать их в качестве "живых" учебников для воспитания патриотизма. В результате Т-34 прошли на параде Победы, вернув себе былое величие, - цитирует материал портал ИноСМИ.ру.

Самоходные артустановки СУ-100, следовавшие за Т-34, также принесли советской армии множество побед, завоевав звание "убийц немецких танков".

- Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны, - отмечается в публикации.

После исторической части на Красную площадь выехали новые версии "смертоносных машин". Появление танков Т-90М можно назвать первой официальной демонстрацией. Эта модифицированная машина, принятая на вооружение в Западном военном округе РФ только в апреле этого года, имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует современным эксплуатационным требованиям.

- Помимо очевидной модернизации корпуса, также было усовершенствовано электронное оборудование, благодаря чему расширены возможности информатизации процесса ведения военных действий. Боевая машина оснащена танковой пушкой 2А82-1М - такого же типа, как на танке Т-14 "Армата". Орудие может использовать новые бронебойные снаряды с сердечником из вольфрамового сплава, бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, управляемые ракеты 9М119М и другие, что позволяет повысить разрушительную силу танка, - пишут авторы.

Большое внимание также привлек модернизированный танк Т-80БВМ. Это первый в мире танк с газотурбинным двигателем, которому нашли уникальное применение в российской армии. Боевая машина может спокойно запускаться даже в условиях сверхнизкой температуры окружающей среды до минус 50 градусов, поэтому она подходит для размещения в Арктическом регионе.

Еще одной "смертоносной машиной" является реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка". Наследница ТОС-1 и ТОС-1А получила увеличенную с 6 до 12 километров дальность полета перевозимых на борту снарядов калибра 220 мм, а также усиленную боеспособность. Кроме того, установку поставили на совершенно новое шасси грузовика Урал 6х6, что улучшило ее способность передвигаться по пересеченной местности и скорость развертывания. В материале отмечается, что открытая информация о новом оружии очень ограничена.

Обратила на себя внимание и впервые показанная в этом году инженерная система дистанционного минирования. Новейшая российская разработка может за короткий период произвести крупномасштабную операцию по минированию.

Демонстрация новых систем ПВО стала одним из ключевых моментов парада.

Комплекс С-350 "Витязь", принятый на вооружение в конце февраля этого года для постепенной замены системы С-300, еще больше повысит боеспособность сил противовоздушной обороны России. Новый ЗРК средней и малой дальности имеет максимальный радиус действия 60 километров и максимальную высоту стрельбы 30 километров. По сравнению с предшественником "Витязь" имеет возможность смешанного запуска нескольких ракет, а число боезапаса увеличилось с 4 до 12 единиц.

В усовершенствованном ЗРК "Бук-М3" вместо оголенных ракет используется ракетная установка, что существенно улучшает эксплуатационные характеристики. Количество зарядов также увеличилось до 6, что повысило боевую эффективность.

Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" и производные от него машины ПВО относятся к облегченным полевым средствам противовоздушной обороны с высокой маневренностью. На крыше установлен дистанционно управляемый боевой модуль, что довольно редко встречается в подобных бронемашинах легкого типа. Он оснащен 30-мм артиллерийской пушкой 2А42, которая может быть использована как для атаки вертолетов на низкой высоте и малых беспилотных летательных аппаратов, так и для стрельбы по движущимся наземным целям.

"Деривация-ПВО" - уникальная система противовоздушной обороны. Российская новинка оснащается 57-мм пушкой - более мощной по сравнению с имеющимися аналогами с орудиями калибра 35 мм и 25 мм. Скорость стрельбы составляет 120 выстрелов в минуту, дальность поражения - 6 километров, а высота - до 4,5 километра. Одной из главных особенностей комплекса является способность поражать гиперзвуковые цели с максимальной скоростью полета 500 метров в секунду.

Арктический вариант ЗРК "Панцирь-СА" базируется на гусеничном шасси для улучшения проходимости в экстремальных условиях. Зенитные орудия были заменены тремя пусковыми установками ракет контейнерного типа, при этом количество ракет увеличилось с 12 до 18.