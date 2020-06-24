На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

В Москве прошел парад Победы, задержанный из-за пандемии коронавируса на полтора месяца. Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца были показаны впервые.

Среди продемонстрированных новинок российского вооружения - новая модификация боевого танка Т-90, модернизированный танк Т-80БВМ, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" (бронированная гусеничная установка разработана на шасси БМП-3 и оснащена 57-мм скорострельной пушкой, способной уничтожать не только воздушные цели, но и наземную боевую технику). Кроме того, широкому зрителю впервые показали тяжелые огнеметные системы ТОС-2, зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и ракетно-пушечный "Панцирь-СМ". Часть из образцов этой техники уже показывали на специализированных выставках, но массовому зрителю бронемашины были представлены впервые.

Если остановиться на конкретных новинках, то, к примеру, ТОС-2 "Тосочка" создана, чтобы прийти на замену тяжелым огнеметам ТОС-1А "Солнцепек".

Новая система смонтирована на колесном шасси высокой проходимости. Броня защищает расчет от пуль и осколков. Новые реактивные снаряды имеют повышенную дальность поражения. Пакет с реактивными снарядами прикрыт ящиками с запчастями, благодаря манипулятору расчет может перезаряжать боекомплект самостоятельно. Ранее для этого требовалась транспортно-заряжающая машина. Поставки "Тосочек" в войска запланированы на будущий год.

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ" помимо обновленного радара оснащены новыми гиперзвуковыми ракетами.

На прошедшем параде впервые показали новые малогабаритные боеприпасы, разработанные специально для борьбы с небольшими беспилотниками и неуправляемыми ракетами. "Панцирь-СМ" имеет доработанное прицельное оборудование и 30-мм пушки, позволяющие поражать в том числе наземные легкобронированные цели. Комплекс установлен на вездеход К-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8. Масса снаряженного комплекса составляет 43 тонны. Завершение испытаний комплекса "Панцирь-СМ" запланировано на 2021 год.

В представленной новейшей зенитной ракетной системе средней дальности С-350 "Витязь" используются зенитные ракеты с активной головкой самонаведения. В составе комплекса от двух до трех радаров и две пусковые установки с 12 ракетами на каждой. Комплекс способен одновременно обстреливать 16 целей, наводя на каждую по две ракеты. Первый комплект колесной ЗРС С-350 "Витязь" поступил в войска в начале 2020 года.

Еще одна громкая презентация - 300-миллиметровая ракетная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Внешний облик преемницы "Смерча" был засекречен вплоть до нынешнего парада. Новая РСЗО имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 100 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными неуправляемыми ракетами. Кроме того, РСЗО может вести огонь корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.

Впервые была показана и машина инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Реактивная установка разбрасывает мины нового поколения на расстояние до 15 километров. Благодаря спутниковому позиционированию и автоматическому управлению, ложатся мины точно в назначенное место.

Машина дистанционного разминирования "Листва" появилась в парке РВСН в 2017 году, но в параде участвовала впервые. Машина предназначена для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок с ракетами. Находит и обезвреживает мины "Листва" без подрыва - на расстоянии. Но на всякий случай в экипаже есть саперы.

Самая зрелищная новинка - летающий броневик "Тайфун ВДВ", который можно десантировать на парашюте. Защищенная от стрелкового оружия и мин бронемашина оснащена боевым модулем с 30-миллиметровой скорострельной пушкой и пулеметом. Управляется модуль дистанционно.

На показанные новинки военной техники уже обратила внимание иностранная пресса. В частности, их заинтересовала баллистическая гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал", скорость которой превышает скорость звука в 10 раз. Над Красной площадью мощнейшее оружие пронесли самолеты МиГ-31К. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, у "Кинжалов" огромный потенциал, поскольку ракеты могут работать как по движущимся, так и по стационарным целям. На вооружение этот комплекс приняли в прошлом году. В настоящее время он уже стоит на вооружении Южного военного округа. Стоит отметить, что средств перехвата "Кинжала" пока попросту не существует.

Отметил Игорь Коротченко и Тор-М2, благодаря которому российские военные смогли надежно прикрыть базу Хмеймим в Сирии. Благодаря комплексу ранее удалось сбить более четырех десятков беспилотников террористов.

Ранее "Российская газета" подробно рассказывала о том, как пройдет парад на Красной площади.