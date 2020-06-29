Сокращенная рабочая неделя началась в России

Новая трудовая неделя в России будет короткой. Предстоящая среда, первое июля, объявлена нерабочей. В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В Роструде напомнили, что день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.

"Неработающие в день голосования граждане страны не потеряют в зарплате за июль. А все работающие смогут взять день отдыха. В этом случае выход первого июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но тогда его пришлось отложить, чтобы обезопасить граждан из-за эпидемии коронавируса в стране. С учетом эпидобстановки в регионах было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.