Новости

В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия 04:50
Во Франции за кражу произведения Бэнкси арестованы шесть человек 04:48
Сокращенная рабочая неделя началась в России 04:27
Власти Ирландии снимут значительную часть ограничений из-за COVID-19 04:15
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за дождей и разлива рек 03:59
На Камчатке раскрыли жестокое убийство двух мужчин 03:51
Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19 02:55
В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцев 02:30
Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США 02:15
"Реал" обыграл "Эспаньол" и стал единоличным лидером Примеры 01:27
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч 01:25
Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы 00:55
В Калифорнии из-за коронавируса закроют бары 00:34
Козловский снимет музыкальную комедию, связанную с русской литературой 28.06.2020
Пропавшую под Тулой школьницу нашли мертвой 28.06.2020
The Rolling Stones пригрозили подать в суд на президента США 28.06.2020
Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных 28.06.2020
Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам 28.06.2020
Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане 28.06.2020
В Брянске погибла трехлетняя девочка 28.06.2020
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 28.06.2020
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 28.06.2020
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 28.06.2020
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 28.06.2020
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 28.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 04:27
Рубрика: Экономика

Сокращенная рабочая неделя началась в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая трудовая неделя в России будет короткой. Предстоящая среда, первое июля, объявлена нерабочей. В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В Роструде напомнили, что день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Роструд разъяснил, как оплачивается работа в День голосования

"Неработающие в день голосования граждане страны не потеряют в зарплате за июль. А все работающие смогут взять день отдыха. В этом случае выход первого июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но тогда его пришлось отложить, чтобы обезопасить граждан из-за эпидемии коронавируса в стране. С учетом эпидобстановки в регионах было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Правительство Минтруд Роструд Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Как сэкономить на квартплате