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29.06.2020 22:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Офтальмологи открыли способ улучшить зрение с помощью красного цвета

Текст: Ольга Орлова

Ученые Университетского колледжа Лондона нашли феномен влияния красного цвета на зрение. Это открытие опубликовано в Journals of Gerontology.

С возрастом зрение человека ухудшается, особенно после сорока лет. Это зависит от чувствительности сетчатки. В ее клетках падает число митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией. Она необходима прежде всего фоторецепторам, и именно они первыми страдают от недостатка митохондрий. Как же вновь оживить эти важные клетки?

Фото: Reuters
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Фоторецепторный аппарат состоит из колбочек и палочек. В первых содержится оптический пигмент йодопсин, во вторых родопсин. Колбочки отвечают за цветное и центральное зрение. Палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречные восприятие.

В исследовании приняли участие 24 человека: 12 мужчин и 12 женщин в возрасте 28-72 лет, не имеющие глазных болезней.

Сначала ученые проверили чувствительность сетчатки глаза всех участников. Чувствительность палочек проверялась в темноте, где испытуемые должны были найти тусклые источники света. Для проверки колбочек использовались размытые цветные буквы на неконтрастном фоне.

После этого участникам эксперимента выдали специальные светодиодные фонарики, которые излучали темно-красный свет длиной 670 нанометров. Каждый день на протяжении двух недель они должны были смотреть на свет в течение трех минут.

Затем ученые снова протестировали чувствительность палочек и колбочек. Выяснилось, что действие красного света распространялось лишь на возрастных участников опыта - под его воздействием повысилась активность палочек.

У молодых участников, 28-36 лет, никаких изменений не наблюдалось. Зато в следующей возрастной группе, начиная от 40 лет, участники ощутили заметное улучшение зрения, в частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий, на 20 процентов. А именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего.

Таким образом, исследование предварительно показало, что можно значительно улучшить зрение, которое ухудшилось у пожилых людей, с помощью кратковременного воздействия волн света. Они "подзаряжают" энергетическую систему сетчатки глаза. Дальнейшее изучение этого феномена позволит помочь людям с ухудшением зрения - ведь такую терапию можно проводить даже дома.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России

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