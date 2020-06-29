С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получают право вводить налог на профессиональный доход ("налог для самозанятых"), который с начала этого года уже действует в 23 субъектах РФ. Большинство из них намерены воспользоваться этим правом сразу.

Если, например, парикмахер оказывает услуги физлицам как самозанятый, а не индивидуальный предприниматель, налог с доходов для него срезается в три раза - до 4% вместо 13%. Фото: REUTERS

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".

Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят налог в размере 4%, а не по ставке 13%. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно.

Достоинства налогового режима уже оценили более 760 тысяч россиян. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Теперь ежедневно в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а потенциально плательщиками налога, по различным оценкам, могут стать несколько миллионов человек.

"С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых , - сказал Михаил Мишустин. - Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект, значимый как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес".

Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.

Свыше половины самозанятых - а всего их на данный момент 760 тысяч - ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали

Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения президента - дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года. Он уже предоставлен более чем 760 тысячам налогоплательщиков на общую сумму свыше 9,2 млрд рублей, сообщил глава минфина Антон Силуанов.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Елены Дыбовой, этот налоговый режим сегодня является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. В отличие от ИП, самозанятым не требуется нанимать бухгалтера - все расчеты проводятся автоматически в приложении. Все процессы значительно упрощены. Это особенно выгодно, к примеру, водителям.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Екатерина Петрова

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользуется популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. Среди значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это удобно тем, чья деятельность привязана к определенному сезону.

Кроме того, в приложении можно без ограничений менять вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не потребуется.

При необходимости плательщики налога и вовсе смогут отказаться от статуса самозанятого - это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если перестали сдавать квартиру или завязали с репетиторством. Сейчас самая популярная услуга, которую оказывают зарегистрировавшиеся самозанятые, - это перевозка пассажиров. Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.

Вместе с тем для этой категории граждан действует ограничение на годовой доход - не более 2,4 млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого снимается, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.

Силуанов отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых. "Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима", - сказал он.

Законы о введении налога с 1 июля или позже уже приняты в более чем 50 регионах. Так, с 1 июля налог начнет действовать в Республике Алтай, Алтайском крае, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Крыму и Севастополе, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чечне, Чувашии, Ставропольском крае, Еврейской автономной области, Приморье, Якутии, Хабаровском крае, на Камчатке, Забайкальском крае, Бурятии, на Чукотке.

С 8 июля новый налоговый режим заработает в Тыве, с 1 августа - в Калмыкии и Магаданской области, с 2021 года - в Амурской области.

Как ранее рассказывал "РГ" президент общественной организации "ОПОРЫ "России" Александр Калинин, некоторые губернаторы ранее сетовали, что предприниматели регистрируются в соседних регионах, где уже действует режим для самозанятых, и вместе с ними к соседям уходят налоги. Теперь такого точно не случится, все налоги останутся дома.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Екатерина Петрова

Цитата

Михаил Мишустин, председатель правительства:

"Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы. А главное - они смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу".