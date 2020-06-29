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Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал россиянина Муждабаева за призывы к терроризму

Текст: Наталья Козлова
Российский суд заочно арестовал россиянина Айдера Муждабаева за размещение в интернете публичных призывов "к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма".
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете рассказали, что Айдер Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве, с 2008 года был заместителем главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину. Там он работал заместителем генерального директора украинского телеканала ATR.

Фото: Instagram.com/volochkova_art/
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Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в Facebook два материала с призывами захватывать граждан России, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.

По ходатайству следствия судом в отношении Муждабаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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