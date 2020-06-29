Театры на Бродвее начнут работу только в январе 2021 года

Знаменитые бродвейские театры в Нью-Йорке возобновят свою работу не 6 сентября этого года, как планировалось ранее, а только 3 января 2021 года. Об этом объявила в понедельник отраслевая группа "Лига Бродвея".

В организации сообщили, что строгие правила социального дистанцирования для зрителей, актеров, продюсеров и технического персонала делают невозможным возобновление пьес и мюзиклов, которые были приостановлены в марте. В этот момент в постановке или производстве было 31 бродвейское шоу, уточняет Guardian.

Продюсеры некоторых шоу, в том числе сценической музыкальной версии фильма Disney Frozen, заявили, что мюзикл вообще не вернется на сцену. Некоторые постановки и вовсе будут перенесены на весну 2021 года. Так, дебют мюзикла The Music Man с Хью Джекманом в главной роли был перенесен на май 2021 года с октября 2020-го. Репетиции The Music Man должны были начаться 29 июня, но из-за запрета в Нью-Йорке проводить мероприятия с участием более 10 человек, они были перенесены на начало февраля будущего года.