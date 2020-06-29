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29.06.2020 13:40
Рубрика: Экономика

Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание налогов

Текст: Екатерина Петрова

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженности по налогам и сборам с торговых центров, срок которого истекает 1 июля 2020 года. Письмо направлено в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрею Белоусову.

Фото: РИА Новости
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В связи с ситуацией с коронавирусом отрасль переживает непростые времена - во многих субъектах страны по-прежнему закрыты сотни тысяч магазинов, отмечает управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. По подсчетам, торговые центры получат за второй квартал 2020 года не более 10-15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компенсаций, субсидий и льгот у ТЦ нет.

Поддержать участников рынка позволит продление моратория на взыскание налогов минимум до 1 октября 2020 года. "Срок уплаты НДС за I квартал истек, однако отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы, что означает дальнейшую приостановку деятельности до 25% всей розничной торговли страны. 1 июля торговые центры могут просто не открыться", - заявил Олег Войцеховский.

Приостановка деятельности торговых центров в связи с COVD-19 привела к выпадению до 90% их выручки, отметил управляющий директор ТРЦ "COLUMBUS" Сергей Вадяев. По его словам, продление сроков по уплате НДС позволит участникам рынка накопить необходимые финансовые средства. "Считаем целесообразным продлить мораторий по взысканию, дать возможность отрасли отойти от шокового состояния периода пандемии", - прокомментировал генеральный директор "Ингеоком КРК" Павел Чекрыжов.

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