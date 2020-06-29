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29.06.2020 11:09
Рубрика: Экономика

Треть строительных норм в России сделают рекомендательными

Текст: Марина Трубилина

Выход постановления правительства о переводе ряда строительных норм и правил в разряд рекомендательных ожидается уже на этой неделе. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на открытии нового участка ЦКАД.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В последние месяцы, по его словам, шла активная работа с Минстроем и Минтрансом по пересмотру СНИПов. "На этой неделе выйдет постановление правительства, оно всеми уже согласовано, сейчас проходит буквально последние штрихи - оценку на регуляторную гильотину. Мы 30% всех норм в строительстве сделаем рекомендательными", - сказал Хуснуллин.

Это должно серьезно упростить строительство, сократить его сроки и удешевить процесс. "Я думаю, это будет серьезным шагом к развитию строительной отрасли", - сказал вице-премьер.

Экономика Недвижимость

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