Такого в истории французской столицы еще не было. Во втором туре муниципальных выборов, проходящем в воскресенье, не оказалось ни одного мужчины среди кандидатов на главную позицию в столичной мэрии. Претендовали на нее сразу три представительницы слабого пола. Хотя, надо сказать, такое определение к этим дамам не очень-то и подходит. Все они в той или иной степени прошли огонь, воду и медные трубы ожесточенных политических баталий.

Явный фаворит в этой "троице" - действующий мэр Парижа Анн Идальго, набравшая в первом раунде выборов без малого 30 процентов голосов. Город знает, как свои пять пальцев, что и понятно. Ведь за последние 20 лет прошла путь от муниципального советника до заместителя мэра-социалиста Бертрана Деланоэ, а затем в 2014 году заняла его кресло. К тому же Анн Идальго удалось заключить выгодный союз с местными "зелеными", чтобы и в дальнейшем проводить наступательный курс на улучшение экологии, в частности, вытесняя автомобили, внедряя пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

Ее главная конкурентка - мэр респектабельного VII-го округа Рашида Дати. Волевая и харизматичная представительница правоцентристской партии "Республиканцы" получила широкую известность в качестве министра юстиции во времена президентства Николя Саркози. Рашида Дати обещает усилить безопасность в городе и обеспечить чистоту на улицах, с чем при Идальго, как она вполне справедливо считает, были "серьезные проблемы".

Нынешний мэр Парижа Анн Идальго набрала в первом раунде выборов без малого 30 процентов голосов

Роль аутсайдера в этом женском триумвирате пришлась на выдвиженку от правящей партии "Республика на марше" Аньес Бюзен, хотя в этом, по большому счету, ее вины нет. Дело в том, что намерение президентской партии возглавить стратегически важный во всех смыслах столичный муниципалитет, потерпели фиаско, когда в феврале разразился секс-скандал с ее первым кандидатом Бенжаменом Гриво (подсуропил художник-акционист Петр Павленский). В разгар предвыборной кампании Гриво выбросил белый флаг, а Аньес Бюзен, тогдашнего министра здравоохранения, отправили в бой в пожарном порядке, чтобы залатать брешь. Этот форс-мажор, как считают местные обозреватели, несомненно, усилил позиции конкуренток и в первую очередь Анн Идальго. Хотя та и заявила, что не планирует участвовать в президентских выборах весной 2022 года, никто не может исключить такого варианта. Несмотря на то, что карантин во Франции во многом отменен, меры санитарной безопасности повсюду на избирательных участках строго соблюдались. Защитные маски были обязательными как для голосующих, так и для членов комиссий, а в помещении могли находиться не более трех избирателей. Это не говоря о социальной дистанции в метр, рекомендации приносить ручки, а также процедуре голосования по доверенности.