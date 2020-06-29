Ученые готовятся к прорыву в борьбе со слепотой

"Увидеть" в уме различные буквы смогли незрячие люди в эксперименте, который провели ученые. Эта работа может стать прорывом в борьбе со слепотой.

Попытки помочь тем, кто потерял зрение, делаются давно. И такой шанс в принципе есть, так как у большинства незрячих зрительная область мозга остается в порядке и могла бы воспринимать какие-то сигналы. Отсюда идея: напрямую стимулировать зрительную кору с помощью электродных имплантатов.

Эксперимент выглядит так. В мозг вживляли электроды, причем каждый служил как бы единичным пикселем. Все вместе они должны создать образ буквы. Электроды включались все сразу, но мозг видел не букву, а какое-то размытое облако, в котором трудно было вычленить конкретный образ. Ученые пробовали самые разные варианты эксперимента, но без особого успеха.

И вот, кажется, исследователи из Бэйлорского университета, что называется, попали в "десятку". Они стали включать электроды не одновременно, а последовательно. В итоге буква постепенно прорисовывалась на зрительной коре. Как будто человек водит пальцем по ладони, повторяя контур какой-нибудь буквы.

В экспериментах испытуемые должны были на сенсорном экране нарисовать пальцами ту фигуру, которую "видел" их мозг, в который посылали электродные сигналы. И все успешно справились с задачей, а один из добровольцев вообще показал очень высокий результат: за минуту сумел распознать 86 фигур. И хотя для теста использовали достаточно простые символы, авторы полагают, что таким же образом можно передать в мозг и более сложные изображения. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell.