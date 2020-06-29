Украинцы рассказали, на каком языке должно быть меню в ресторанах

Значительная часть украинцев считает, что меню в ресторанах должно быть и на русском, и на украинском языке. Об этом заявили 40 процентов респондентов, принявших участие в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии.

Еще 27 процентов опрошенных полагают, что описание блюд должно быть "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает". При этом использование только государственного языка поддерживает лишь четверть респондентов. Вариант "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает", выбрал 1 процент опрошенных. Остальные затруднились с ответом.

Напомним, закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на Украине, подписанный президентом Петром Порошенко, вступил в силу в июле 2019 года. Нынешний глава государства Владимир Зеленский во время предвыборной гонки заявлял, что намерен пересмотреть его. Однако уже после избрания он сменил риторику, заявив, что будет защищать украинский язык. В стране был принят закон "Об общем среднем образовании". Согласно ему лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками ЕС, и обучающиеся на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях, теперь будут получать базовое среднее образование на украинском в объеме не менее 80 процентов от годового объема учебного времени. В отношении меньшинств, говорящих на языках ЕС, обязательные объемы преподавания на украинском значительно меньше. Как обратили внимание эксперты, направлен этот закон, в первую очередь, против русского языка.

Москва неоднократно призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.