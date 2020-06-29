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29 июня 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 26 июня 2020 года № 107 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 29 июня 2020 г.

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) в подпункте 3.2 слова "30 июня" заменить словами "15 июля";

б) в подпункте 3.4 слова "по 30 июня" заменить словами "июня по 15 июля";

в) в подпункте 3.5 слова "1 июля" заменить словами "15 июля";

2) в пункте 7:

а) в подпункте 7.1 слова "30 июня" заменить словами "15 июля";

б) в подпункте 7.2 слова "30 июня" заменить словами "15 июля";

в) в подпункте 7.3 слова "30 июня" заменить словами "15 июля";

3) в приложении № 1:

а) дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Карсунский район

4. Кузоватовский район";

б) пункты 3-5 считать пунктами 5-7 соответственно.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов



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