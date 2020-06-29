В Британии узнали больше о покушении на короля Эдварда VIII

В Британии найдены тайные записи информатора MI-5, который планировал убить короля Эдварда VIII и едва не осуществил свой замысел.

В 1936 году молодой человек по имени Джордж МакМэхон попытался убить короля Эдварда VIII, когда тот ехал на своей лошади возле Букингемского дворца. Как раз в тот момент, когда злоумышленник уже направил револьвер в сторону монарха, женщина из толпы схватила его за руку, а стоящий рядом полицейский выбил из рук МакМэхона оружие. На суде последний настаивал на том, что иностранная держава заплатила ему за то, чтобы он убил короля, и что он якобы "преднамеренно провалил убийство". МакМэхон был осужден за "незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов" и провел в тюрьме всего год.

Теперь истинная картина мотивов и самого деяния становится понятной после обнаружения мемуаров потенциального убийцы, в которых он подробно описал весь замысел, его последующий арест и суд над ним. Эти бумаги были обнаружены историком Александром Ларманом, который специализируется на вопросах довоенной истории Британии. Он нашел записи среди бумаг Уолтера Монктона в Баллиол-колледже в Оксфорде. Монктон был советником Эдварда, который отрекся от престола после женитьбы на американке.

Ларман рассказал The Guardian, что заявления МакМэхона являются "взрывоопасными". В отчете под названием "Он был моим королем" МакМэхон утверждал, что он был завербован итальянским посольством в Лондоне для убийства монарха, и что его попытки предупредить MI5 и даже тогдашнего министра внутренних дел были проигнорированы.

По словам Лармана, злоумышленник являлся классическим двойным агентом, будучи платным информатором MI5, и одновременно работая на итальянское посольство. МакМэхон имел репутацию бизнесмена-афериста и был оружейником низкого пошиба в Абиссинии, когда он привлек внимание итальянцев. Они предложили ему деньги за информацию о вооружении. Официальные записи показывают, что он часто встречался с представителями спецслужб в конце 1935 года и в начале 1936 года.

"МакМахон сообщил MI5, что летом 1936 года будет совершено покушение на жизнь Эдварда, но они проигнорировали его информацию, отклонив ее как ненадежную. Когда это действительно произошло 16 июля, спецслужбам стало очень неловко, что произошло сокрытие информации", - отметил исследователь, комментируя содержание этих записей объемом около 40 страниц. Эти данные будут включены в книгу Лармана "Корона в кризисе: обратный отсчет времени до отречения".