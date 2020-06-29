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29.06.2020 13:18
Рубрика: Власть

В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование

Текст: Татьяна Замахина

Явка на дистанционное голосование по Конституции на 13:00 по московскому времени достигла примерно 84%, это более 980 тысяч проголосовавших. "Необыкновенно высокая активность", - оценил зампред ЦИК Николай Булаев.

- Это говорит о том, что люди систему оценили, доверяют ей, - подчеркнул он в инфоцентре Центризбиркома.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ЦИК: В части организации голосования по Конституции нареканий почти нет

Булаев предположил, что традиционное голосование в ближайшие десять лет по-прежнему будет популярно. По его оценке, больше половины граждан будут предпочитать классические участки для голосования.

- Но мы не можем игнорировать востребованность новых форматов, - добавил зампред ЦИК.

Он уточнил, что в Москве седьмая часть от общего количества избирателей записались на дистанционное голосование.

- Понятно, что система нуждается в совершенствовании, в упрощении организационных процедур, - констатировал Булаев, - Но то, что есть доверие к ней, - это несомненно.

По данным, которые ранее приводили ЦИК, всего на дистанционное голосование зарегистрировались 1,2 млн человек, из них около 150 тысяч - из Нижегородской области, остальные - москвичи.

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