В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование

Явка на дистанционное голосование по Конституции на 13:00 по московскому времени достигла примерно 84%, это более 980 тысяч проголосовавших. "Необыкновенно высокая активность", - оценил зампред ЦИК Николай Булаев.

- Это говорит о том, что люди систему оценили, доверяют ей, - подчеркнул он в инфоцентре Центризбиркома.

Булаев предположил, что традиционное голосование в ближайшие десять лет по-прежнему будет популярно. По его оценке, больше половины граждан будут предпочитать классические участки для голосования.

- Но мы не можем игнорировать востребованность новых форматов, - добавил зампред ЦИК.

Он уточнил, что в Москве седьмая часть от общего количества избирателей записались на дистанционное голосование.

- Понятно, что система нуждается в совершенствовании, в упрощении организационных процедур, - констатировал Булаев, - Но то, что есть доверие к ней, - это несомненно.

По данным, которые ранее приводили ЦИК, всего на дистанционное голосование зарегистрировались 1,2 млн человек, из них около 150 тысяч - из Нижегородской области, остальные - москвичи.