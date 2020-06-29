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Рубрика: Власть

В ЦИК рассказали о попытках атак на сайт голосовании по Конституции

Текст: Татьяна Замахина

Центризбирком РФ зафиксировал как минимум две попытки вмешательства в работу официального сайта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Они совершались с территории Украины, Германии, Великобритании и Сингапура. Об этом сообщили в информационном центре ЦИК.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Это атаки, которые идут на сайт, с которым работает ЦИК... Мне кажется, что это свидетельство того, что есть желание каким-то образом повлиять на результаты, - заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

- По состоянию на 28 июня можем констатировать как минимум две попытки внешнего вмешательства в работу сайта с целью нарушить нормальную работу ресурса, создать повышенную нагрузку на сервер/хостинг указанного портала, - говорится в сообщении инфоцентра комиссии.

Первая попытка была сделана в период с 18 часов по московскому времени 22 июня до 12 часов 23 июня. Нагрузка на сайт голосования составила до 4 тысяч обращений в минуту. Единовременный рост трафика был зафиксирован из Украины и Германии.

Вторая попытка была зафиксирована 28 июня примерно с 9 до 11 часов мск. По информации ЦИК, наблюдался резкий рост посещений из Великобритании (почти 500 тыс. посещений) и Сингапура (более 3,5 млн за непродолжительное время).

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В ответ на попытки вмешательства были приняты необходимые технические меры, в том числе полностью заблокирован заход на портал из Сингапура. "Были установлены специальные фильтры, и даже дополнительный сервер подключали, чтобы обеспечить работу сайтов, которые дают информационные сообщения для голосующих", - отметил Булаев.

С целью корректной работы сайта ведется постоянный мониторинг, подчеркнули в Центризбиркоме.

Как подчеркнул зампред комиссии, на работу избирательной системы попытки DDoS-атак не влияют. "Интерес есть, желание повлиять как-то на это есть, мы работаем достаточно устойчиво и проблем по этому поводу не испытываем", - заявил Булаев.

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