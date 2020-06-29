В прошедшие выходные граждане активно голосовали по поправкам в Конституцию РФ, констатировали в Центризбиркоме. Явка за четыре дня составила 37,2%, а это 40,4 млн человек. Предложенные гражданам форматы голосования оказались востребованными, решили в ЦИК. Кроме того, в комиссии рассказали о попытках дискредитировать голосование. Впрочем, на избирательный процесс они не повлияли.

Уже ясно, что призывы к бойкоту голосования по Конституции успеха не имели. Голосование началось 25 июня, и по итогам четырех дней свой выбор сделали 37,2% граждан в среднем по России, отметил зампред ЦИК Николай Булаев. "Это огромное количество, более 40 млн человек, - добавил он. - Если представить, что все эти люди бы пришли в один день 1 июля на участки, то, конечно, мы могли бы иметь очень тесные контакты голосующих и с членами избирательной комиссии, и между собой". Процесс продолжается (1 июля, напомним, будет основным днем), так что проголосует гораздо больше граждан, и цифры явки вырастут, отметил Булаев.

Разведение голосования по времени себя оправдало, считают в ЦИК. Такое решение позволило сделать его комфортным для всех. Кстати, этот удобный формат может пригодиться и впредь. Подумать о распространении данной практики на выборы предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, - пояснила спикер. - Нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно".

В целом в Центризбиркоме сделали вывод, что предложенные комиссией форматы востребованы у граждан. А варианты - "многосторонние", напомнил Николай Булаев. Это и традиционное голосование на участках, и на дому, и во дворах. При помощи технологии "мобильный избиратель" граждане смогли в один клик прикрепиться к удобному участку. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать через интернет. Булаев полагает, что традиционное голосование в ближайшие десять лет по-прежнему будет популярным - больше половины граждан будут предпочитать классические избирательные участки. "Но мы не можем игнорировать востребованность новых форматов, - добавил зампред ЦИК. - Понятно, что система нуждается в совершенствовании, в упрощении организационных процедур. Но то, что есть доверие к ней, - это несомненно".

Решение о проведении плебисцита в течение нескольких дней себя оправдало - это удобно и безопасно

Он признал, что организация процесса голосования не обошлась без недоработок, ведь в комиссиях - живые люди. Но это именно единичные недочеты. "Нам представляется важным подчеркнуть, что в ходе этого голосования мы почти не получаем замечаний в части, касающейся решения организационных вопросов", - сказал зампред ЦИК.

"При этом совершение провокаций и попытки намеренной дискредитации голосования - это факт", - отметил зампред ЦИК. Так, на зарубежных участках были зафиксированы попытки многократного голосования по поправкам в Конституцию. Они были сделаны преднамеренно, виновникам грозит наказание, заявил Булаев. Известно о таких случаях в Израиле и Великобритании. "В Израиле мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Это статья 142 Уголовного кодекса РФ", - отметил Булаев. Допустившей нарушения гражданке РФ по возвращении в страну "предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения", предупредил он.

Российское законодательство предусматривает явочное голосование за рубежом. "И процедура рассчитана на добросовестных людей, а не для преступных действий, - заявил замглавы комиссии. - Те, кто пытается совершить правонарушение, они понимают, что идут на преступление".

Центризбирком РФ, кроме того, зафиксировал как минимум две попытки вмешательства в работу официального сайта общероссийского голосования. Они совершались с территории Украины, Германии, Великобритании и Сингапура. "Это свидетельство того, что есть желание каким-то образом повлиять на результаты", - оценил Булаев. В ответ на попытки вмешательства были приняты необходимые технические меры. Между тем беспрецедентное количество общественных наблюдателей - более полумиллиона - следят за ходом голосования. Модератором процесса выступила Общественная палата РФ. Вчера в ее ситуационном центре были рассмотрены отдельные сообщения из регионов о провокациях. Так, в Липецкой области члены обкома КПРФ перекрыли вход на одном из участков и не давали войти желающим проголосовать. "Любые действия по воспрепятствованию голосованию недопустимы, к сожалению, такие примеры, хотя их и немного, есть и в других регионах", - сказал руководитель профильной рабочей группы ОП Максим Григорьев.