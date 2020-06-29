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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Финском заливе найдены четыре немецких корабля времен войны

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Финском заливе обнаружены места гибели четырех немецких кораблей - охотников за подводными лодками. Как сообщает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" "Разведывательно-водолазная команда", находка была сделана в ходе поисков советской подводной лодки М-96, пропавшей без вести в годы Великой Отечественной войны.

По данным команды, результаты исследования кораблей, которые лежат на дне в районе острова Малый Тютерс, а также архивных документов и иных данных позволил опровергнуть официальную версию гибели двух "охотников" в августе и октябре 1941 года. Ранее предполагалось, что они наткнулись на собственные дрейфующие мины.

- Корабли лежат на глубине около 70 метров на небольшом расстоянии друг от друга - четко в координатах советского минного поля 19-А, выставленного 15 июня 1941 года минным заградителем "Урал" и эскадренным миноносцем "Калинин", - указано в сообщении команды. - И главное, имеют идентичные повреждения, которые получают плавсредства при входе в заминированную зону: оторванные носовые части.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Еще два германских корабля погибли в результате пробоин в машинном отделении. Но один получил повреждения в результате столкновения с немецким же тральщиком, а второй - в бою с советским торпедным катером под командованием старшего лейтенанта Максима Пьянова.

- В ходе схватки 26 августа 1942 года взорванный корабль противника за 30 секунд скрылся под водой, немецкий экипаж потерял более половины состава, - рассказали исследователи. - Сейчас его корпус лежит на глубине 55 метров. Он разломан на две части, но сохранил и ходовой мостик, и носовое вооружение в виде 88-мм и 20-мм орудий, и даже судовой колокол.

Информацию о находках и копии материалов экспедиции "Разведывательно-водолазная команда" планирует передать немецкой стороне.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область 75 лет Великой Победы

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