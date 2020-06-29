В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцев

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Они въезжали тогда без виз, по паспорту болельщика.

"Люди до сих пор не покинули страну. Остались. По факту они сейчас являются нелегальными мигрантами", - рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов в интервью "Коммерсанту".

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Однако, по данным МВД, в январе 2019-го в РФ все еще оставались больше пяти с половиной тысяч футбольных болельщиков из других стран. Только Аргентина к февралю 2019 года недосчиталась от 300 до 500 своих граждан. Такие цифры тогда озвучивал российский посол в этой стране Дмитрий Феоктистов.

Всего же по паспорту болельщика в Россию въехали 650 тысяч иностранцев, чтобы своими глазами увидеть праздник футбола.