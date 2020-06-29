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29.06.2020 12:46
Рубрика: Экономика

В Минздраве учтены все маркированные лекарства от редких заболеваний

Текст: Елена Манукиян

Около 2,3 млн маркированных лекарств поставлено по программе высокозатратных нозологий, сообщили в Минздраве. Ситуация с отпуском этих препаратов находится на особом контроле ведомства. Они предназначены для граждан, больных такими редкими заболеваниями, как гемофилия, гипофизарный нанизм, рассеянный склероз, муковисцидоз, болезнь Гоше, назначаются при злокачественных новообразованиях кроветворной и лимфоидной тканей, а также после трансплантации органов или тканей.

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Обязательная маркировка этих лекарств введена с 1 октября 2019 года, чтобы вывести с рынка фальсификат и обеспечить надлежащий контроль за тем, чтобы качественные препараты доходили до пациентов.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, всего сегодня поставлено почти 2,282 млн упаковок медпрепаратов с кодами Data Matrix, по льготным рецептам отпущено более 317,6 тысячи лекарственных средств, и еще 1,877 млн находятся в обороте. При этом в ведомстве подчеркнули, что на рынке могут находиться немаркированные препараты для лечения высокозатратных нозологий, которые были выпущенные до 1 октября 2019 года.

Фото: iStock
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По объемам маркированных препаратов из перечня высокозатратных нозологий, находящихся в обороте, в лидерах - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.

Все редкие заболевания из перечня высокозатратных нозологий лечатся за счет средств федерального бюджета.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств

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