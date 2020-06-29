В Миссисипи изменят флаг штата из-за символа Конфедерации

В американском штате Миссисипи принят законопроект, направленный на то, чтобы изменить исторический флаг штата. Из него будет удалена эмблема Конфедерации. Губернатор штата Тейт Ривз уже заявил, что подпишет документ. "Я намерен работать день и ночь, чтобы сделать это", - сказал политик. Депутаты нижней палаты и сената штата приняли решение изменить флаг из-за продолжающихся протестов против расовой несправедливости по всей Америке, отмечает CNN.

Миссисипи оставался последним штатом в стране, на государственном флаге которого была изображена эмблема Конфедерации. Флаг имеет красные, белые и синие полосы с эмблемой Конфедерации в углу.

Напомним, на фоне протестов в США был демонтированы многие памятники, посвященные героям Конфедерации - сообщества южных штатов в годы Гражданской войны в США. В начале июня в Ричмонде, штат Вирджиния, участниками акции протеста была разгромлена штаб-квартира последователей Конфедерации. Именно в Вирджинии началось восстание южан, которое спровоцировало Гражданскую войну в Соединенных Штатах.

Между тем

В субботу, 27 июня, попечительский совет Пристонского университета, который входит в пятерку самых престижных высших учебных заведений США, принял решение убрать из своего названия имя бывшего американского президента Вудро Вильсона, аргументируя этот шаг тем, что он был последователем расовой сегрегации и якобы непристойно высказывался о национальных меньшинствах.

Парадокс ситуации состоит в том, что этот президент США (28-й по счету), лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, присужденной ему за миротворческие усилия, сделал многое для того, чтобы Принстон вошел в число лучших американских университетов. Однако попечительский совет пошел на поводу у учащихся, которые потребовали удалить имя экс-президента из названия университета.

В своем заявлении нынешний ректор университета Кристофер Эйсгрубер ясно дал понять, что решение об удалении имени Вильсона из названия вуза "явилось прямым ответом на протесты, связанные с гибелью Джорджа Флойда и гибелью других афроамериканцев от рук полиции по всей стране".