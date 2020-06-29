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29.06.2020 11:00
Рубрика: В мире

В Норвегии начались первые за 100 лет раскопки судна викингов

Текст: Екатерина Забродина

Норвежские археологи приступили к уникальным раскопкам, которые обещают привести к научной сенсации. Возле городка Геллестад на юго-востоке королевства, неподалеку от границы со Швецией, под землей впервые за последние 100 с лишним лет обнаружили корабль древних викингов. Ожидается, что уже через пять месяцев его удастся извлечь на поверхность, передает BBC.

Фото: Пресс-служба администрации Дербента
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На фрагменты огромной, почти 20-метровой ладьи случайно наткнулись работники при помощи георадара во время обработки сельхозугодий еще два года назад. Из-за их хрупкости пролежавшей в земле древесины археологические работы больше откладывать нельзя. На них правительство выделило почти 16 миллионов крон (полтора миллиона евро). Даже если от всей ладьи уцелели лишь отдельные части, ученые сумеют реконструировать ее первоначальный вид.

Такие находки крайне редки, признают эксперты. Сейчас Норвегия может похвастаться всего тремя подобными экспонатами, которые дошли до нас сквозь века в относительной сохранности. Последний успешный раскоп состоялся в 1904 году.

В мире Европа Норвегия

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