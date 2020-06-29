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29.06.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Центр заявит о себе

Текст: Ирина Алпатова
С 2022 года большинство удостоверяющих центров не смогут выдавать сертификаты электронных подписей. Закон об этом вступит в силу 1 июля 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России сейчас аккредитовано более 500 удостоверяющих центров. Это слишком много, считает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Более строгие требования к удостоверяющим центрам позволят сократить их число и навести порядок в системе.

Фото: iStock
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С 1 июля получить аккредитацию смогут только центры с минимальным размером собственных средств не менее 1 млрд рублей либо 500 млн рублей при наличии филиалов на территории большей части России. Кроме того, срок аккредитации сокращен с 5 до 3 лет.

Удостоверяющие центры, которые не смогут аккредитоваться по новым требованиям, продолжат свою работу до 1 января 2022 года. Это сделано для более плавного перехода к новому формату, пояснили в Минкомсвязи.

Помимо личного визита в аккредитованный центр с 1 июля 2020 года подтвердить свою личность для получения ключей электронной подписи можно будет с помощью биометрии или действующей подписи.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Вступают в силу в июле 2020 года

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