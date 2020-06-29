В "РГ" обсудили ситуацию с лечением спинальной мышечной атрофии

В медиа-центре "Российской газеты" в онлайн-формате прошел экспертный совет на тему "Первые результаты: как изменилась ситуация с лечением спинальной мышечной атрофии (СМА) в России".

В нем приняли участие генеральный директор компании "Джонсон&Джонсон", управляющий директор компании Janssen в России и СНГ Катерина Погодина; руководитель отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. акад. Вельтищева РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Елена Белоусова; сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов; директор благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко.