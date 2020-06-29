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29.06.2020 12:58
Рубрика: Культура

В России 15 июля откроются кинотеатры

Текст: Владимир Кузьмин
С 15 июля в стране откроются кинотеатры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

Коронавирусная инфекция постепенно отступает, и страна возвращается к активной жизни. Одним из признаков этого глава кабинета министров назвал открытие крупных федеральных и региональных музеев.

Фото: iStock
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"С июля наконец-то откроется наше восьмое чудо света в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня, и впервые за 40 лет там возобновится служба", - рассказал Чернышенко.

Постепенно в стране возобновляются спортивные первенства, а в конце августа запланированы первые международные соревнования. В Казани пройдут Игры СНГ, в которых, по словам вице-премьера, примут участие 2,5 тысячи профессиональных спортсменов из 11 стран.

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