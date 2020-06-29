"Такие справки обязаны заполнять два миллиона человек, - объяснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - СПО "Справка БК" автоматически проверит корректность заполнения полей документа, оно будет хранить ранее заполненные справки и своевременно обновлять их. Многие государственные организации и раньше использовали СПО "Справка БК" в своей работе. Теперь процесс подачи сведений о доходах сотрудников будет унифицирован".

Инструкции по заполнению справки есть в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах и имуществе на сайте Минтруда.

Формат электронной справки полностью соответствует документам, которые госслужащие могли заполнять ранее, добавили в Минтруде, поэтому никаких сложностей при использовании электронного сервиса возникнуть ни у кого не должно.

В этом году срок подачи документов продлен до 1 августа.