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29.06.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Изменяется подача справок о доходах чиновников

Текст: Алексей Дуэль
Справки о доходах, обязательные для заполнения госслужащими, а также депутатами, сотрудниками государственных фондов, корпораций и претендентами на эти должности, с 1 июля можно будет заполнять только с использованием специального программного обеспечения "Справка БК". ­Такой сервис размещен на официальном сайте президента России kremlin.ru.

"Такие справки обязаны заполнять два миллиона человек, - объяснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - СПО "Справка БК" автоматически проверит корректность заполнения полей документа, оно будет хранить ранее заполненные справки и своевременно обновлять их. Многие государственные организации и раньше использовали СПО "Справка БК" в своей работе. Теперь процесс подачи сведений о доходах сотрудников будет унифицирован".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Инструкции по заполнению справки есть в методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах и имуществе на сайте Минтруда.

Формат электронной справки полностью соответствует документам, которые госслужащие могли заполнять ранее, добавили в Минтруде, поэтому никаких сложностей при использовании электронного сервиса возникнуть ни у кого не должно.

В этом году срок подачи документов продлен до 1 августа.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Вступают в силу в июле 2020 года Трудовое законодательство Рынок труда

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