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29.06.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Упрощена процедура доступа к сети

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим сетям для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Уменьшено количество этапов согласования присоединения между потребителем и сетевой организацией, сокращен срок технологического подключения к сети, и упрощена процедура заключения договоров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По новым правилам сетевая организация должна выполнить свою часть работ по предоставлению доступа к электрическим сетям объектов заявителя вне зависимости от выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь не нужно заключать договор на технологическое присоединение. "Сетевая организация обязана начать работы по технологическому присоединению с даты оплаты заявителем счета, выставляемого сетевой организацией, в течение 10 дней", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В ведомстве уточнили, что теперь исключается необходимость подписания документов на бумаге, а документооборот заявителя с сетевыми организациями переводится в электронный вид.

Инициировать процесс присоединения к электросети можно через оформление онлайн-заявки на подключение, услуга уже работает. Найти подходящего оператора можно через Портал электросетевых услуг.

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго Вступают в силу в июле 2020 года

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