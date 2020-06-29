Новости

Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с днем рождения 20:25
Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре 20:00
Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами 19:51
Депутат МГД Николаева предложила создать программу лояльности для жителей домов вблизи кварталов реновации 19:49
Затопление катамарана с 30 пассажирами под Владимиром попало на видео 19:44
Депутат МГД Герасимов отметил важность отстаивания интересов несовершеннолетних 19:39
С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по "единому билету" 19:22
Под Владимиром семью спасли из тонущего в реке автомобиля 19:14
Audi отзовет в России почти 400 автомобилей 19:14
Boeing намерен вернуть 737 MAX на авиарынок 19:10
Росстат: Безработица в мае составила 6,1% 19:09
Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд 18:41
В Костроме осудили банду "магов"-мошенников 18:35
Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала 18:15
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода 18:03
40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов 17:55
В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц 17:54
При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек 17:52
Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене" 17:33
Путин и Лукашенко проведут переговоры 17:33
Новая Lada Vesta: какой она может быть 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
С 1 июля 2020 года в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования. Так, для микрокредитных компаний (МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием) устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это требование не распространяется на организации предпринимательского финансирования и организации, которыми в том или ином виде владеет государство. Накануне вступления новых требований в силу их все еще не готовы были исполнить около 20% действующих МКК, говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева. В основном это небольшие региональные МКК, поэтому в случае их ухода влияние на рынок в целом не будет критичным, считает она.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Отменяются введенные на время пандемии послабления

"Если говорить о потребителях, то в ряде регионов и небольших населенных пунктов может возникнуть проблема с финансовой доступностью, так как зачастую именно такие компании там являются практически единственными реальными кредиторами. В этой связи очень важна работа правоохранительных органов, чтобы временно образовавшуюся нишу не заполнили нелегальные кредиторы", - отмечает Стратьева.

В законодательстве необходимы изменения, которые бы еще больше усиливали ответственность для нелегальных кредиторов, заявляла в конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, количество псевдокредиторов снизилось в 2019 году на 20%. Кроме того, был введен запрет на микрокредитование под залог недвижимости, напомнила она.

20 процентов микрокредитных компаний все еще не готовы выполнить новые требования законодательства

Также в прошлом году сократился до полуторного максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника, а ежедневная ставка по микрозайму с июля 2019 года не может превышать 1%.

Экономика Финансы Вступают в силу в июле 2020 года

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные