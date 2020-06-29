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Рубрика: Власть

Билет на лето

С 1 июля в России начнется полноценный туристический сезон, с 15 июля вернутся к работе кинотеатры
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Страна шаг за шагом выходит из ограничений, вызванных коронавирусом. С 1 июля правительство рассчитывает на начало полномасштабного туристического сезона. В середине следующего месяца смогут открыться кинотеатры, а на конец лета запланированы первые международные спортивные соревнования.
Михаил Мишустин заявил, что регионы начинают возвращаться к привычной жизни. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Михаил Мишустин заявил, что регионы начинают возвращаться к привычной жизни. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Михаил Мишустин заявил, что регионы начинают возвращаться к привычной жизни. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Постепенное улучшение эпидемиологической обстановки позволяет кабинету министров уверенно проводить поэтапную отмену карантинных ограничений. Все больше регионов возвращаются к привычной жизни, и все больше людей, заметил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, задумываются, как провести оставшиеся летние месяцы. Конечно же, многие хотели бы отправиться в отпуск, но пока что отдохнуть можно только внутри России.

Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в другие страны

"С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов, и в целом спрос на услуги туриндустрии начинает расти", - подчеркнул глава правительства. Пока что загрузка гостиниц и санаториев колеблется от 20 до 30 процентов. Чтобы ускорить восстановление туристической отрасли, кабинет министров включил ее в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Туристический сезон изменит привычные сроки - начнется с 1 июля и продлится до октября-ноября. "За это время мы рассчитываем, что отпуск в России проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан", - дал оценку вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории - в 21 субъекте Федерации. Цены на размещение сохраняются на уровне 2018-2019 годов, а многие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки. На пляжных курортах - в Краснодарском крае, на Балтике и на Волге - спрос, по словам зампреда правительства, вернулся на уровень прошлого года.

Операторы ловят эту волну и перестраиваются на внутренний туризм, создавая новые туристические продукты с отдыхом на Русском Севере, Алтае, Урале, в Бурятии. С 28 июня открылись речные круизы. "География будет шире даже, чем в прошлом году. Появились круизы уже по Енисею, другим сибирским рекам. Новые маршруты с посещением Соловецких островов, а также по Азовскому морю", - подчеркнул Чернышенко. Новые туристические направления сделали затребованными чартерные авиаперевозки. "Вполне доступные цены", - подчеркнул зампред правительства. В Крым со вторника можно будет улететь из 59 городов России, в Краснодарский край - прямыми рейсами из 46 городов. Из-за размера страны стоимость перелета все равно составляет примерно половину от всей цены тура, признал Дмитрий Чернышенко. Он готов представить предложения по субсидированию части организованных пакетных туров, включающих место размещения и средство передвижения. "Тогда курорты наши станут более доступными", - считает вице-премьер.

Отпуск в России в этом году проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан

Признаком возвращения к активной жизни премьер-министр считает восстановление культурной сферы. Снова открывают свои двери крупные федеральные и региональные музеи, парковые комплексы. Постепенно возобновляются спортивные турниры, а в конце августа Россия планирует принять первые международные соревнования - в Казани пройдут Игры СНГ, на которые съедутся около 2,5 тысячи профессиональных спортсменов из 11 стран.

Хорошую новость вице-премьер Чернышенко сообщил киноманам - с 15 июля в стране открываются кинотеатры.

Правительство продолжает принимать нормативные акты, необходимые для поддержки других отраслей экономики и населения. До 15 сентября продлены дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, переведенных в период пандемии коронавируса на особый режим работы. "Кроме того, теперь такие же выплаты смогут получать и работники муниципальных организаций социального обслуживания, а не только государственных, как это предусмотрено в настоящий момент", - заявил Михаил Мишустин. Право на выплату сохранится в случаях, если работник будет вынужден прервать свою смену из-за выявления у него коронавируса или других заболеваний.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Еще одним постановлением глава кабинета министров утвердил изменения в программу льготной ипотеки под 6,5 процента. "Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей, для жителей других регионов - с 3 до 6 миллионов рублей, - сообщил он в ходе совещания. - Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия".

По словам Мишустина, запуск этой ипотечной программы внес свой вклад в снижение процента по кредитам. Средняя ставка сейчас составляет 7,4 процента. "Есть потенциал и для дальнейшего снижения", - уверен премьер.

Тем временем

Полицейских обязали сообщать родственникам о госпитализации задержанных

Сотрудников полиции обязали в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, сообщать родственникам или близким задержанных об оказании первой медицинской помощи или госпитализации в медицинскую организацию. Такой пункт в положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в отделах МВД постановлением правительства включил премьер-министр Михаил Мишустин. В случаях тяжелого заболевания, травмы, увечья или смерти полиция должна по-прежнему сообщать незамедлительно, но не позднее трех часов, в том числе в прокуратуру.

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