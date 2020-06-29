В системе маркировки товару присваивается уникальный идентификационный код, по которому отслеживается его движение с момента производства или импорта до продажи.
С помощью мобильного приложения "Честный знак" каждый может самостоятельно проверить товар и в случае выявления нелегальной продукции подать жалобу прямо из приложения. "У людей формируется новая потребительская привычка - сканировать товары перед покупкой, - отмечают в Минпромторге. - Одновременно это повышает эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет расширения географии и частоты проверок, а также за счет геймификации процесса".
В свете разрешения торговли лекарствами через интернет введение маркировки приобретает большое значение, отмечает первый зампред Комитета Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.
Эксперимент по маркировке лекарств стартовал еще в начале 2017 года. По данным ЦРПТ, сейчас к системе маркировки лекарств подключены более 60 тыс. организаций - 98% российских и 83% иностранных производителей, представленных в России, почти все бюджетные медорганизации, аптеки и дистрибьюторы. В целом им выдано более 1 млрд кодов. По данным Минздрава, в обороте находятся более 100 млн упаковок маркированных препаратов. За счет этого, следует из данных Росздравнадзора, оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.
Правительство может предусмотреть особый регламент для лекарств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября. Лекарства, которые произведены за рубежом до 1 октября, могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.