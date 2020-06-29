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29.06.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Все легальные лекарства должны иметь спецметку

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов специальными кодами (Data Matrix код). Производители должны наносить на первичную и, если она есть, вторичную упаковку товара специальный знак. Такая маркировка уже была обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий, теперь она распространяется на все лекарства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В системе маркировки товару присваивается уникальный идентификационный код, по которому отслеживается его движение с момента производства или импорта до продажи.

Фото: Олеся Курпяева
Маркировка обуви станет обязательной с 1 июля

С помощью мобильного приложения "Честный знак" каждый может самостоятельно проверить товар и в случае выявления нелегальной продукции подать жалобу прямо из приложения. "У людей формируется новая потребительская привычка - сканировать товары перед покупкой, - отмечают в Минпромторге. - Одновременно это повышает эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет расширения географии и частоты проверок, а также за счет геймификации процесса".

С помощью приложения "Честный знак" каждый может самостоятельно проверить товар

В свете разрешения торговли лекарствами через интернет введение маркировки приобретает большое значение, отмечает первый зампред Комитета Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал еще в начале 2017 года. По данным ЦРПТ, сейчас к системе маркировки лекарств подключены более 60 тыс. организаций - 98% российских и 83% иностранных производителей, представленных в России, почти все бюджетные медорганизации, аптеки и дистрибьюторы. В целом им выдано более 1 млрд кодов. По данным Минздрава, в обороте находятся более 100 млн упаковок маркированных препаратов. За счет этого, следует из данных Росздравнадзора, оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.

14 миллиардов товаров уже получили специальные коды. Участниками системы маркировки являются 220 тысяч компаний

Правительство может предусмотреть особый регламент для лекарств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября. Лекарства, которые произведены за рубежом до 1 октября, могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в июле 2020 года

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