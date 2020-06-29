В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19

В понедельник, 29 июня, в ходе заседания Кризисного штаба Сербии по борьбе с коронавирусной инфекцией констатировано, что в стране продолжается первая волна COVID-19, а для более эффективного противодействия ей снова необходимо ввести ряд ограничительных эпидемиологических мер. В частности, в Белграде вновь становится обязательным ношение масок и соблюдение дистанции.

"Это не должны быть хирургические маски: могут быть и хлопковые, сделанные самими людьми; любая механическая защита. Призываем использовать и другие превентивные меры - соблюдение физической дистанции - не менее одного метра, регулярное мытье рук", - цитирует агентство "Танюг" члена кризисного штаба, заместителя директора Института общественного здоровья "Батут" Дарью Кишич-Тепавчевич.

Следует также отметить, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии режим ЧС уже введен в городах Крагуевац и Нови-Пазар, рассматривается возможность применения аналогичных мер в городе Ужице.

Известно, что ближайшее окружение сербского лидера оказалось инфицировано COVID-19: положительный тест на коронавирус получили министр обороны Александр Вулин, председатель Скупщины Майя Гойкович, директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, глава Торговой палаты Марко Чадеж. При этом сам президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо, заявила его советница Сюзана Васильевич.

Между тем сербское руководство не исключает возможности введения новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране: за сутки здесь выявлено 254 случая COVID-19, скончались трое пациентов.