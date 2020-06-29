Новости

В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек карамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке" 16:35
В Финском заливе найдены четыре немецких корабля времен войны 16:34
В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19 16:33
В Сибири прикрыли магазин наркотиков, названный сказкой Льюиса Кэрролла 16:24
С 1 июля возобновляется допуск посетителей в Мавзолей 16:18
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Сотрудник завода в Дзержинске получил срок за сбыт взрывчатки 16:07
Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку 16:00
В Петербурге представили историю обсуждения Конституции в прессе 15:56
Путин объявил призыв запасников на военные сборы 15:56
Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей 15:55
Татьяна Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию 15:54
Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево 15:48
Совет шейхов Ливии хочет открыть нефтяной счет в России 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 16:33
Рубрика: В мире

В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19

Текст: Александр Борисов (Белград)

В понедельник, 29 июня, в ходе заседания Кризисного штаба Сербии по борьбе с коронавирусной инфекцией констатировано, что в стране продолжается первая волна COVID-19, а для более эффективного противодействия ей снова необходимо ввести ряд ограничительных эпидемиологических мер. В частности, в Белграде вновь становится обязательным ношение масок и соблюдение дистанции.

Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч

"Это не должны быть хирургические маски: могут быть и хлопковые, сделанные самими людьми; любая механическая защита. Призываем использовать и другие превентивные меры - соблюдение физической дистанции - не менее одного метра, регулярное мытье рук", - цитирует агентство "Танюг" члена кризисного штаба, заместителя директора Института общественного здоровья "Батут" Дарью Кишич-Тепавчевич.

Следует также отметить, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии режим ЧС уже введен в городах Крагуевац и Нови-Пазар, рассматривается возможность применения аналогичных мер в городе Ужице.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Известно, что ближайшее окружение сербского лидера оказалось инфицировано COVID-19: положительный тест на коронавирус получили министр обороны Александр Вулин, председатель Скупщины Майя Гойкович, директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, глава Торговой палаты Марко Чадеж. При этом сам президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо, заявила его советница Сюзана Васильевич.

Между тем сербское руководство не исключает возможности введения новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране: за сутки здесь выявлено 254 случая COVID-19, скончались трое пациентов.

В мире Европа Сербия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз