Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил состав участников и формат турниров мужской и женской Суперлиги на предстоящий сезон 2020/21. В обоих соревнованиях выступят по 14 команд.

Формула двух чемпионатов одинаковая. Сначала игры в два круга по системе с разъездами, то есть матчи дома и в гостях со второй половины сентября по март, затем "Раунд Плей-офф" и "Финалы шести". Причем в шестерку соискателей наград напрямую попадут по две лучшие команды "регулярки". Еще восемь клубов, занявших места с третьего по десятое, разобьются на пары и проведут стыковые матчи за право продолжить борьбу за медали на решающей стадии.

Сразу четыре коллектива получили повышение в классе. В мужской Суперлиге вместо новокуйбышевской "Новы" выступит "Нефтяник" (Оренбург). Совсем уж новичками элиты оренбуржцев считать нельзя. В истории этой команды уже пять лет в главном дивизионе чемпионата, наивысшее достижение - скромное десятое место в сезоне 2000/01.

Женская Суперлига, потеряв ВК "Сахалин" (Южно-Сахалинск), приросла тремя командами. Это победитель и призеры минувшего чемпионата Высшей лиги "А" ВК "Липецк" (Липецкая обл.), "Тулица" (Тульская обл.) и нижегородская "Спарта".

Чемпион Высшей лиги "А" "Липецк" ранее играл в элите (1998-2010) под названиями "Магия" и "Стинол", воспитавшая многих игроков для сборной "Тулица" в начале 2000-х провела в компании сильнейших клубов четыре сезона. "Спарта" - абсолютный дебютант Суперлиги.