В Таиланде намерены продлить режим ЧС до 1 августа

Кабинет министров Таиланда с высокой долей вероятности на этой неделе продлит режим чрезвычайной ситуации до 1 августа, передает агентство Nikkei со ссылкой на свои источники. Это означает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на полное открытие границ для иностранных туристов.

Сообщается, что эта мера необходима для стабилизации ситуации с COVID-19 в королевстве. Несмотря на то, что в этой стране уже месяц не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, отмена ограничений будет преждевременной и может привести к возникновению локальных вспышек заболевания, уверены правительственные эксперты. В частности, под запретом по-прежнему будут находиться массовые мероприятия.

Режим ЧС действует в Таиланде с 26 марта и уже продлевался два раза. Формально его действие истекает во вторник, 30 июня.