В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", - сказал он (цитата по ТАСС).

Глава ВОЗ сообщил, что на этой неделе пройдет совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и выработки приоритетов в противодействии пандемии.

Он напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. За полгода число выявленных случаев заражения достигло 10 млн человек в мире, 500 тысяч скончалось.