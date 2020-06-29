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Рубрика: В мире

Верховный суд США поддержал возобновление смертных казней

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд США оставил в силе решение о возобновлении проведения федеральными властями смертных казней после 20-летнего перерыва. Как передает РИА Новости, высшая инстанция отказалась пересматривать вердикт апелляционного суда, отменившего постановление низшей инстанции о приостановке приведения в исполнение смертных приговоров.

Фото: Marc BRAIBANT / AFP
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Как ожидается, первые казни будут проведены уже в июле при помощи препарата, вызывающего остановку дыхания. Всего в ближайшие два месяца предполагается казнить четырех человек, осужденных за убийства и насилие.

Заключенные, которым грозит высшая мера, оспорили это решение в суде. Окружной суд поддержал их, однако затем апелляционный суд округа Колумбия отменил это решение. Три казни должны быть проведены в июле этого года, еще одна в августе.

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Подготовка к этому началась почти год назад. В июле 2019 года генпрокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем принять дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний, что позволяет возобновить проведение смертных казней.

В последний раз федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий на казни.

Стоит отметить, что речь идет о применении смертной казни именно на федеральном уровне, поскольку власти штатов регулярно применяют высшая мера наказания к преступникам.

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